Для атмосферной ролевой игры Bloomtown: A Different Story вышло крупное обновление

Авторы тепло принятой Bloomtown: A Different Story выпустили крупное обновление, добавившее новые предметы, улучшенные квестовые награды, балансировку боя и доработанную локализацию. Игра, вдохновленная серией Persona и атмосферой "Гравити Фолз", получила множество изменений, основанных на отзывах игроков.

Основные нововведения

Новые предметы – добавлены 20 улучшенных версий экипировки: оружие, броня и аксессуары теперь позволяют персонажам становиться сильнее по мере прохождения.

– добавлены 20 улучшенных версий экипировки: оружие, броня и аксессуары теперь позволяют персонажам становиться сильнее по мере прохождения. Улучшенные награды за квесты – побочные задания теперь предлагают более ценные награды , что делает их выполнение более полезным .

– побочные задания теперь предлагают , что делает их выполнение . Балансировка боя – увеличен урон от заклинаний для всех сторон, чтобы ускорить сражения и сделать их более динамичными.

– увеличен урон от заклинаний для всех сторон, чтобы ускорить сражения и сделать их более динамичными. Изменения в подземельях – уменьшено количество расходников в ящиках, но увеличены денежные вознаграждения и ресурсы для крафта.

– уменьшено количество расходников в ящиках, но увеличены денежные вознаграждения и ресурсы для крафта. Локализация – переработаны тексты и переводы, улучшено качество диалогов и интерфейса на разных языках.

Действие игры происходит в Америке 1960-х годов. Эмили и её младший брат Честер отправляются на летние каникулы в провинциальный городок Блумтаун, который на первый взгляд кажется уютным и спокойным. Однако вскоре становится ясно, что за этой идиллией кроется нечто пугающее: дети начинают бесследно исчезать, а ночные страхи оживают. Двенадцатилетняя Эмили, обладающая любознательным и авантюрным характером, постепенно приходит к выводу, что в этом месте происходит нечто зловещее.

Авторы призывают игроков оставлять отзывы в Steam, чтобы и дальше совершенствовать игру.