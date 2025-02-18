Для атмосферной ролевой игры Bloomtown: A Different Story вышло крупное обновление

Авторы тепло принятой Bloomtown: A Different Story выпустили крупное обновление, добавившее новые предметы, улучшенные квестовые награды, балансировку боя и доработанную локализацию. Игра, вдохновленная серией Persona и атмосферой "Гравити Фолз", получила множество изменений, основанных на отзывах игроков.
Основные нововведения
- Новые предметы – добавлены 20 улучшенных версий экипировки: оружие, броня и аксессуары теперь позволяют персонажам становиться сильнее по мере прохождения.
- Улучшенные награды за квесты – побочные задания теперь предлагают более ценные награды, что делает их выполнение более полезным.
- Балансировка боя – увеличен урон от заклинаний для всех сторон, чтобы ускорить сражения и сделать их более динамичными.
- Изменения в подземельях – уменьшено количество расходников в ящиках, но увеличены денежные вознаграждения и ресурсы для крафта.
- Локализация – переработаны тексты и переводы, улучшено качество диалогов и интерфейса на разных языках.
Действие игры происходит в Америке 1960-х годов. Эмили и её младший брат Честер отправляются на летние каникулы в провинциальный городок Блумтаун, который на первый взгляд кажется уютным и спокойным. Однако вскоре становится ясно, что за этой идиллией кроется нечто пугающее: дети начинают бесследно исчезать, а ночные страхи оживают. Двенадцатилетняя Эмили, обладающая любознательным и авантюрным характером, постепенно приходит к выводу, что в этом месте происходит нечто зловещее.
Авторы призывают игроков оставлять отзывы в Steam, чтобы и дальше совершенствовать игру.
Да игра интересная получилась