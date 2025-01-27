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Bloons TD 6 31.05.2018
Стратегия, Tower defence
9.1 107 оценок

Epic Games Store отдаёт бесплатно Bloons TD 6 для мобильных устройств

KoRnEr
Новости

Обычно магазин Epic Games делает скидки на одну игру еженедельно, за исключением периода праздников. Прошлая неделя также ознаменовала начало программы бесплатных мобильных игр, которую он анонсировал в октябре с появлением Dungeon of the Endless: Apogee.

Затем Epic Games намекнула, что вторая игра будет добавлена ​​в ее бесплатную мобильную игровую программу, хотя и не указала конкретную дату начала периода скидок. Вместо этого она лишь отметила, что Bloons TD 6 «скоро выйдет».

Без предупреждения магазин теперь предлагает Bloons TD 6 бесплатно до 20 февраля с экономией $6.99 или $13.98, если вы одновременно активируете версии для Android и iOS. Обратите внимание, что предложение отображается только в мобильных версиях Epic Games Store, которые должны быть загружены с веб-сайта Epic.

Последнюю можно получить через браузер, используя специальные ссылки для Android, iOS или обоих релизов. Текущие ограничения означают, что Bloons TD 6 недоступна за пределами Европейского Союза для устройств iOS и iPadOS, что также верно для всех других бесплатных мобильных игр Epic Games Store.

-5
2
Bloons TD 6
31.05.2018
Комментарии: 2
Ваш комментарий
kotasha

Явно не те игры чтобы ставить ещё один магазин.

1
bysaturn

А как через браузер попасть в мобильный магазин вообще?

0