Epic Games Store отдаёт бесплатно Bloons TD 6 для мобильных устройств

Обычно магазин Epic Games делает скидки на одну игру еженедельно, за исключением периода праздников. Прошлая неделя также ознаменовала начало программы бесплатных мобильных игр, которую он анонсировал в октябре с появлением Dungeon of the Endless: Apogee.

Затем Epic Games намекнула, что вторая игра будет добавлена ​​в ее бесплатную мобильную игровую программу, хотя и не указала конкретную дату начала периода скидок. Вместо этого она лишь отметила, что Bloons TD 6 «скоро выйдет».

Без предупреждения магазин теперь предлагает Bloons TD 6 бесплатно до 20 февраля с экономией $6.99 или $13.98, если вы одновременно активируете версии для Android и iOS. Обратите внимание, что предложение отображается только в мобильных версиях Epic Games Store, которые должны быть загружены с веб-сайта Epic.

Последнюю можно получить через браузер, используя специальные ссылки для Android, iOS или обоих релизов. Текущие ограничения означают, что Bloons TD 6 недоступна за пределами Европейского Союза для устройств iOS и iPadOS, что также верно для всех других бесплатных мобильных игр Epic Games Store.