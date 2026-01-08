В Epic Games Store началась бесплатная раздача стратегии Bloons TD 6, на следующей неделе раздадут две части Styx

После двух недель ежедневных праздничных раздач, магазин Epic Games Store снова вернулся к еженедельным. На это неделе игроки смогут бесплатно забрать стратегию в стиле "оборона крепости" Bloons TD 6. Чтобы добавить ее в свой аккаунт, перейдите на страницу игры в EGS и нажмите "Получить". Игра доступна в России. Раздача продлится до 15 января, после чего ее сменит дилогия Styx.

Bloons TD 6 - игра в жанре Tower Defense, разработанная и изданная компанией Ninja Kiwi. Создайте идеальную оборону, сочетая мощные обезьяньи башни с невероятными героями, и уничтожьте все нападающие шары до единого!