В Epic Games Store началась бесплатная раздача стратегии Bloons TD 6, на следующей неделе раздадут две части Styx

2BLaraSex 2BLaraSex

После двух недель ежедневных праздничных раздач, магазин Epic Games Store снова вернулся к еженедельным. На это неделе игроки смогут бесплатно забрать стратегию в стиле "оборона крепости" Bloons TD 6. Чтобы добавить ее в свой аккаунт, перейдите на страницу игры в EGS и нажмите "Получить". Игра доступна в России. Раздача продлится до 15 января, после чего ее сменит дилогия Styx.

Bloons TD 6 - игра в жанре Tower Defense, разработанная и изданная компанией Ninja Kiwi. Создайте идеальную оборону, сочетая мощные обезьяньи башни с невероятными героями, и уничтожьте все нападающие шары до единого!

yrroodd

Она же и так бесплатная...

ОгурчикЮрец

Та нет, на ПК по крайне мере. Ну есть конечно место, где бесплатно, ну а так она вообще платная.

yrroodd ОгурчикЮрец

Да я тупанул.Так давно ее покупал,что уже забыл )

ViksOne

Уже была в библиотеке

