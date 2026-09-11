Анонсирована романтическая 3D-игра Blue Bite, где герой в мире, населенном только женщинами, должен спасать их массажем

Японский лейбл Ultranova Entertainment (под издательством Suiseisha) анонсировал Blue Bite - 3D-романтический приключенческий экшен, который обещает стать одним из самых необычных релизов зимы 2026 года. Игра выйдет на PC (Steam) и консолях.

Сюжет строится вокруг героя Цудзуру Тигусы, которого неожиданно призывают в мир, населенный исключительно женщинами. Оказавшись единственным мужчиной на планете, герой получает от богини задание - исцелить женщин от загадочной болезни "Синий укус". Этот недуг останавливает жизненные функции женщин и уже поставил популяцию на грань вымирания. Единственный способ лечения - массажные техники главного героя.

В игре шесть девушек, с которыми можно строить отношения: горничная Химари, жрица Эндзю, полицейская Риндо, девушка-зайка Асэби, учительница Маюми и студентка Ран. Каждая - со своим характером, историей и судьбой. Геймплей разделен на два режима: "Режим приключений" с диалогами и выборами, влияющими на уровень привязанности и концовку, и "Режим миссий" с исследованием 3D-города и выполнением заданий, включая поиск и лечение заболевших. Проект предлагает более 100 часов озвученных диалогов и систему с множеством концовок

Разработчики не скрывают: игра рассчитана на взрослую аудиторию - откровенные костюмы, иллюстрации и голосовые выступления. Бюджет проекта превысил 100 миллионов иен, а на Tokyo Game Show 2026 игру будут представлять косплееры в образах героинь.