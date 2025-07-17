Анонсирована игра Blue Book про оживший комикс об НЛО, расследованиях ФБР в жанре старых-добрых квестов

Смотрели сериал “Секретные материалы“?

Не возникало ли у вас желания поиграть во что-то похожее? Исследовать отвалившуюся от космического корабля деталь. Или вовсе выйти с ними на контакт.

Скоро выйдет игра, которая предоставит вам такую возможность.

Blue Book от студии Next Genium позволит вам окунуться в тему НЛО с головой. Визуальная новелла и квест в одном флаконе в жанре научной фантастики и детектива.

Америка. 1984 год. До ФБР доходят сведения об инцидентах, происходящих в небольшом провинциальном городке Розленд. Местные жители утверждают, будто в городе инопланетяне похищают людей. Сначала Федеральное бюро расследований отнеслось к этому не серьёзно - мало ли безумцев! Но когда данные начали поступать из самых разных и неожиданных источников, Бюро не могло не отправить в Розленд своего человека.

Билл Кейси в полицейском участке.

Билл Кейси - опытный следователь, которого в профессию привёл несчастный случай. При загадочных обстоятельствах он, будучи ребёнком, потерял отца. И, как ему тогда показалось, не без участия НЛО. С тех пор Билл увлёкся расследованиями, связанными с пришельцами, а позже, сам стал следователем-уфологом.

Билл Кейси и есть аватар игрока.

В Розленде ему предстоит взаимодействовать с очень разными людьми. Начиная от суровых полицейских и заканчивая отчаявшимися бедняками, едва сводящими концы с концами. И к каждому нужно найти свой индивидуальный подход.

Во время диалога часто будут появляться Карты действий. Это, своего рода, методы манипуляции человеком. Иногда стоит запугать свидетеля или надавить на него, чтобы получить информацию. Но бывают ситуации, когда простая шутка или искреннее сострадание приведёт ровно к тому же - к нужным и полезным для расследования данным. Быть “хорошим” копом или “плохим” - выбор только за игроком. Но нельзя забывать - каждое решение имеет последствие.

Карты действий из игры Blue Book. Слева-направо: "Шутка"-"Сила"-"Сострадание"-"Уныние"-"Маскировка".

Blue book - сочетает в себе два разных жанра: визуальная новелла и квест. От первого в игре имеется диалоговая система с выборами реплик, от второго - Карты действий, блокнот, в котором игрок сможет следить за уликами и выстраивать картину событий, а также возможность перемещения по локации и “ручное“ исследование мира.

Фотография, сделанная в пригороде Розуэлла (штат Нью-Мексико), 1963 г.

В игре огромное внимание уделено теме НЛО.

Начать можно с того, что операция “Голубая книга“ (“Blue book“) действительно существовала. В середине 50-ых ВВС США начало расследование, целью которого была установка данных о присутствии на Земле инопланетян и возможной угрозе от них исходящей. По инциденту даже есть сериал.

Также 50-ые и 60-ые годы в Америке - время мощного культурного рассвета темы НЛО. Розуэлльский инцидент, Зона 51, проекты “Знак“ и “Проклятие“ стали лучшим вдохновителем для книг, документальных и художественных фильмов, сериалов, комиксов, журналистских публикаций выросло в это время до небывалых значений. А главное - начали появляться конспирологические теории. Некоторые из них - разоблачены, малая часть существует по сей день в активных умах.

В игре конспирологии по НЛО уделено большое внимание. Общаясь с самыми разными персонажами, вы сможете услышать в их речах отсылки на самые разные теории заговоров. И не отсылками едиными - в Розленде живут персонажи-носители этих идей. Эти ребята вызовут у вас самый разный спектр эмоций - от гнева и раздражения, до смеха.

Билл Кейси на месте преступления. (Графика в процессе доработки)

В демо-версии, которая будет доступна в Steam к началу сентября, вам будут доступны первые главы истории Билла Кейси. Этой небольшой части будет достаточно, чтобы игрок смог вовлечься в повествование, опробовать основные игровые механики, познакомится поближе с героями Blue Book.

Добавляйте игру в Список желаемого в Steam:

Выход игры запланирован на конец 2025 - начало 2026 года.

Спойлер