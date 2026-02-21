Blue Dragon получила нативный PC-порт благодаря декомпиляции первого диска

Классическая JRPG Blue Dragon, вышедшая в 2006 году эксклюзивно для Xbox 360, неожиданно стала доступна на ПК в виде нативного порта. Пользователь под ником SenhorLinguica сообщил, что ему удалось декомпилировать содержимое первого диска игры, благодаря чему проект теперь может запускаться на компьютерах без использования эмуляторов.

Исходный код порта опубликован на GitHub, а в сети уже появилось видео с демонстрацией первых минут прохождения на ПК. Пока что доступна только версия DVD1, а сам проект находится в стадии доработки. Сообщается о ряде технических проблем, включая ошибки с шейдерами и текстурами.

Для запуска требуется корректно настроенное окружение REXSDK, извлечение данных первого диска в папку assets и сборка проекта через CMake с использованием утилиты reblue_codegen. После компиляции игру можно запустить, указав путь к файлам с ресурсами.

Оригинальная Blue Dragon была разработана студиями Mistwalker и Artoon при поддержке Microsoft Game Studios. Идея проекта принадлежит создателю Final Fantasy Хиронобу Сакагути — это стала его первая крупная работа вне Square Enix и дебютная игра Mistwalker. На старте проект выделялся тем, что распространялся на трёх дисках — редкий случай для Xbox 360.

Сюжет Blue Dragon разворачивается в вымышленном мире и рассказывает о группе героев — Шу, Дзиро, Клуке, Золе и Марумаро — которые отправляются в путешествие, чтобы остановить тирана Нене. Геймплей опирается на классические элементы японских ролевых игр с пошаговыми боями, исследованием городов и подземелий.