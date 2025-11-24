Blue Prince не получит локализации на другие языки или прямого продолжения

Автор игры хочет, чтобы все его проекты «могли существовать самостоятельно и быть уникальными». Сейчас головоломка доступна только на английском языке. Хотя некоторые игроки критикуют её за это, Тонда Рос не планирует переводить её на сторонние языки.

По его словам, «конкретных планов касательно этого нет, потому что это считается практически невозможным». Причина в том, что многие головоломки в игре основаны на игре слов, которую сложно перевести. В противном случае на перевод ушло бы слишком много времени.

«Это трудное решение — сделать Blue Prince доступной для большего числа людей, но при этом рискнуть переутомиться и/или отказаться от создания другой игры»

Рос считает, что такая работа была бы равносильна «созданию второй игры». Однако прямого продолжения Blue Prince тоже не планируется, хотя в определённом формате «продолжение» всё же возможно.

«Я хочу, чтобы все мои проекты были самостоятельными и уникальными. Именно такие сиквелы мне нравятся. Мне нравится Myst, за которым последовала Riven, а не Myst 2. Таким образом, прямого сиквела Blue Prince не будет.



Возможно, появится игра, действие которой будет происходить в том же вселенной, но я даже не могу сказать, будет ли она в том же жанре. По крайней мере, она будет сопряжена с такими же рисками, как и Blue Prince».

Релиз Blue Prince состоялся в апреле, став одним из главных инди-проектов 2025 года, который получил на Metacritic 92 балла из 100 на основе 56 обзоров. Ранее игра попала в категории «Лучшая инди-игра» и «Лучшая дебютная инди-игра» на The Game Awards 2025.