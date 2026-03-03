Blue Prince неожиданно выходит на Nintendo Switch 2

Сегодня на Nintendo Switch 2 вышел долгожданный инди-игровой хит Blue Prince от студии Dogubomb, уже снискавший признание критиков как один из лучших rogue-lite головоломок последнего года.

Игра предлагает игрокам стать наследником загадочного особняка на горе Mt. Holly и попытаться добраться до таинственной Комнаты 46, где скрыта основная награда. Сложность заключается в том, что планировка особняка меняется каждый день, а каждое новое прохождение открывает разные комнаты, механики и предметы.

Каждая комната имеет свои особенности — от восстановления шагов до получения полезных инструментов и игровой валюты. Игроки постепенно раскрывают больше тайн особняка, и, возможно, сюжет на этом не заканчивается.

Blue Prince уже доступен на PS5, Xbox Series X/S и PC, включая Game Pass и PlayStation Plus Extra/Premium. Игра собрала более двух миллионов игроков к сентябрю 2025 года и получила высокие оценки за уникальный игровой процесс, художественное оформление и бездонный запас секретов. Несмотря на популярность, разработчики из Dogubomb заявили, что на данный момент не планируют создавать сиквел.

Игрокам Nintendo Switch 2 теперь предоставлен шанс лично погрузиться в этот хитовый rogue-lite и испытать все его загадки и сюрпризы.