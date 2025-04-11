Blue Prince стартовала в Steam с онлайном в 7 тысяч человек и очень положительным рейтингом

Вчера вечером, 10 апреля, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series состоялся релиз Blue Prince — пока самой высоко оцененной новинки 2025-го на Metacritic (у нее 92 балла из 100). В Steam ее встретили хорошо.

Blue Prince представляет собой смесь стратегии, головоломки и «рогалика». В ней игроки должны за ограниченное число шагов исследовать 45 комнат в особняке, в котором каждое утро меняется расположение помещений, и найти загадочную 46 комнату. Разработала Blue Prince студия Dogubomb, а издала Raw Fury.

К моменту написания новости пользователи Steam оставили 210 отзывов на Blue Prince, в 80% из которых похвалили игру. Они хорошо оценили сложность тайтла, его визуал и атмосферу. Однако часть пользователей осталась недовольна решением разработчиков добавить в Blue Prince систему генерации случайных чисел для появления комнат и предметов, поскольку из-за этого при прохождении приходится больше полагаться на удачу, чем на стратегию.

Динамика онлайна Blue Prince в Steam

Если говорить о языковом распределении отзывов на Blue Prince в Steam, то 84,6% написаны на английском языке, 4,5% — на французском языке, а 2,4% — на упрощенном китайском языке.

Пиковый онлайн Steam-версии Blue Prince в день релиза составил 7 180 человек. Это пятый результат среди изданных Raw Fury игр. Больше одновременных пользователей было только в Per Aspera (8 274 человека), Kingdom Two Crowns (26 623 человека), Kingdom: Classic (64 944 человека) и Kathy Rain (348 015 человек).

Отметим, что сразу на релизе Blue Prince вошла в состав подписок Game Pass и PlayStation Plus.