Blue Prince 10.04.2025
Адвенчура, Логические, Инди, От первого лица
Eurogamer назвал Blue Prince лучшей игрой 2025 года, оставив Clair Obscur на втором месте

IKarasik IKarasik

Британское издание Eurogamer подвело итоги 2025 года и опубликовало список из 50 лучших игр. Лидером рейтинга неожиданно стала Blue Prince — головоломка-рогалик о исследовании загадочного особняка, которую журналисты назвали «мозгом» игрового года.

Второе место заняла Clair Obscur: Expedition 33, несмотря на триумф на The Game Awards и высокий резонанс среди игроков. Тройку лидеров замкнула необычная инди-игра Baby Steps, посвящённая герою, который буквально учится ходить.

В первую десятку также вошли Despelote, Dispatch, Split Fiction, Hollow Knight: Silksong, Silent Hill f, Skate Story и Donkey Kong Bananza. В расширенном топ-50 нашлось место как крупным релизам вроде Death Stranding 2, Battlefield 6 и Kingdom Come: Deliverance II, так и экспериментальным инди-проектам, включая скандальный Horses.

Полный список игр ниже под спойлером.

Спойлер
  1. Blue Prince.
  2. Clair Obscur: Expedition 33.
  3. Baby Steps.
  4. Despelote.
  5. Dispatch.
  6. Split Fiction.
  7. Hollow Knight: Silksong.
  8. Silent Hill f.
  9. Skate Story.
  10. Donkey Kong Bananza.
  11. Hades 2.
  12. Skin Deep.
  13. Sektori.
  14. BALL x Pit.
  15. ARC Raiders.
  16. Kingdom Come: Deliverance II.
  17. Lumines Arise.
  18. Death Stranding 2: On the Beach.
  19. The Seance of Blake Manor.
  20. Promise Mascot Agency.
  21. Keeper.
  22. Elden Ring Nightreign.
  23. Mario Kart World.
  24. Battlefield 6.
  25. Rematch.
  26. Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles.
  27. Shinobi: Art of Vengeance.
  28. Abiotic Factor.
  29. Assassin's Creed Shadows.
  30. Sword of the Sea.
  31. Peak.
  32. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
  33. Lushfoil Photography Sim.
  34. Blades of Fire.
  35. Ghost of Yotei.
  36. Citizen Sleeper 2: Starward Vector.
  37. Old Skies.
  38. Atomfall.
  39. Ghost Town.
  40. Kirby Air Riders.
  41. No, I'm not a Human.
  42. Pokemon Legends: Z-A.
  43. Expelled!
  44. The Outer Worlds 2.
  45. Tiny Bookshop.
  46. Horses.
  47. Two Point Museum.
  48. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
  49. LEGO Voyagers.
  50. Avowed.

Редакция Eurogamer отметила, что, несмотря на нехватку крупных AAA-релизов и отсутствие GTA 6 в конце года, 2025-й оказался насыщенным и разнообразным, доказав, что индустрия продолжает развиваться за счёт смелых идей и новых имен.

WerGC

го8но список,все перепутали,особенно

15 ARC Raiders ну да конечно пустой мир,крысиный геймплэй

16 Kingdom Come: Deliverance II.отличный сюжет погружение в средневековье лучшая игра в своем жанре

5
Giggity

Ого, какой то рандомный топ не совпал с твоим мнением, быть такого не может , как так?!

HellowRainbow
2
Real Slim Shady

Игра про гея на первом месте.. ну ну

где мисайд в списках?

1
vertehwost

список составленный downs на 3м месте Baby Steps. а че не на первом то если на то пошло ?

1
Egik81

Как говорится уважение.

Simple Jack

Ноооооу, ну это НЕ УВАЖЕНИЕ к клэр обсер
как же так ? плаки плаки(