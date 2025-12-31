Eurogamer назвал Blue Prince лучшей игрой 2025 года, оставив Clair Obscur на втором месте

Британское издание Eurogamer подвело итоги 2025 года и опубликовало список из 50 лучших игр. Лидером рейтинга неожиданно стала Blue Prince — головоломка-рогалик о исследовании загадочного особняка, которую журналисты назвали «мозгом» игрового года.
Второе место заняла Clair Obscur: Expedition 33, несмотря на триумф на The Game Awards и высокий резонанс среди игроков. Тройку лидеров замкнула необычная инди-игра Baby Steps, посвящённая герою, который буквально учится ходить.
В первую десятку также вошли Despelote, Dispatch, Split Fiction, Hollow Knight: Silksong, Silent Hill f, Skate Story и Donkey Kong Bananza. В расширенном топ-50 нашлось место как крупным релизам вроде Death Stranding 2, Battlefield 6 и Kingdom Come: Deliverance II, так и экспериментальным инди-проектам, включая скандальный Horses.
Полный список игр ниже под спойлером.
- Blue Prince.
- Clair Obscur: Expedition 33.
- Baby Steps.
- Despelote.
- Dispatch.
- Split Fiction.
- Hollow Knight: Silksong.
- Silent Hill f.
- Skate Story.
- Donkey Kong Bananza.
- Hades 2.
- Skin Deep.
- Sektori.
- BALL x Pit.
- ARC Raiders.
- Kingdom Come: Deliverance II.
- Lumines Arise.
- Death Stranding 2: On the Beach.
- The Seance of Blake Manor.
- Promise Mascot Agency.
- Keeper.
- Elden Ring Nightreign.
- Mario Kart World.
- Battlefield 6.
- Rematch.
- Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles.
- Shinobi: Art of Vengeance.
- Abiotic Factor.
- Assassin's Creed Shadows.
- Sword of the Sea.
- Peak.
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.
- Lushfoil Photography Sim.
- Blades of Fire.
- Ghost of Yotei.
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector.
- Old Skies.
- Atomfall.
- Ghost Town.
- Kirby Air Riders.
- No, I'm not a Human.
- Pokemon Legends: Z-A.
- Expelled!
- The Outer Worlds 2.
- Tiny Bookshop.
- Horses.
- Two Point Museum.
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
- LEGO Voyagers.
- Avowed.
Редакция Eurogamer отметила, что, несмотря на нехватку крупных AAA-релизов и отсутствие GTA 6 в конце года, 2025-й оказался насыщенным и разнообразным, доказав, что индустрия продолжает развиваться за счёт смелых идей и новых имен.
го8но список,все перепутали,особенно
15 ARC Raiders ну да конечно пустой мир,крысиный геймплэй
16 Kingdom Come: Deliverance II.отличный сюжет погружение в средневековье лучшая игра в своем жанре
Ого, какой то рандомный топ не совпал с твоим мнением, быть такого не может , как так?!
Игра про гея на первом месте.. ну ну
где мисайд в списках?
список составленный downs на 3м месте Baby Steps. а че не на первом то если на то пошло ?
Как говорится уважение.
Ноооооу, ну это НЕ УВАЖЕНИЕ к клэр обсер
как же так ? плаки плаки(