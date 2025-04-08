Головоломка Blue Prince стала самой высокооценённой игрой 2025 года, опередив Split Fiction и другие крупные хиты

Весьма неожиданно игра-головоломка Blue Prince с элементами roguelike возглавила рейтинги выпущенных игр 2025 года, получив 92 балла на Metacritic и 91 на OpenCritic — это лучший результат среди всех релизов первого полугодия. На обоих агрегаторах критики поставили инди-проекту высшие оценки, поставив его выше даже такие громких релизов, как Split Fiction (91 и 90), Monster Hunter Wilds (88 и 89) и Kingdom Come: Deliverance II (88 и 89).

Разработанная небольшой независимой студией, Blue Prince — это рогалик-головоломка, в которой игрок исследует наследственный особняк, пытаясь достичь легендарной 46-й комнаты, которой нет на официальных чертежах. Игра предлагает уникальный подход к прогрессу, заставляя игроков досконально изучать механику и вести записи вручную. Постепенно простая концепция превращается в сложную систему с множеством секретов и взаимосвязей, что вызвало восторг у критиков.

Среди десятков обзоров встречаются исключительно восторженные оценки:

Eurogamer, Noisy Pixel, GAMINGbible и другие поставили игре 10/10.

PC Gamer назвал её «одной из лучших головоломок за последние годы».

GameSpot отметил «слоистую структуру и взаимосвязанные механики, которые раскрываются по мере прохождения».

TheGamer добавил, что Blue Prince может «изменить химию мозга» и навсегда изменить жанр головоломок.

Критики выделяют особую атмосферу, нарастающую сложность и необходимость концентрации. При этом игра не лишена недостатков: часть обозревателей указала на чрезмерную зависимость от случайности, из-за чего даже у опытных игроков могут возникнуть трудности с прохождением.

Blue Prince выходит 10 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра будет доступна с первого дня в подписках Game Pass и PS Plus.