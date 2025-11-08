Разработчики игры Blue Prince просят помощи в поиске донора почки для тестера

Студия Dogubomb, разработчик головоломной рогалик-игры Blue Prince, обратилась к сообществу игры с просьбой о помощи в спасении жизни.

Один из ведущих тестировщиков проекта, Мэттью «Игги» Ковальски, нуждается в пересадке почки от живого донора в ближайшие несколько месяцев. «Игги был бесценным тестировщиком и внес огромный вклад в проект. Он был блестящим игроком и придумал множество оригинальных стратегий, которые мы даже не рассматривали. Пожалуйста, помогите нам распространить информацию и найти для него живого донора почки», — написала студия.

Подробности о медицинском состоянии Игги можно узнать на его личном сайте, где он описывает процесс подачи заявки на донорство. На сайте Игги рассказывает о своем опыте жизни с аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек: «У меня болезнь, которая требует пересадки почки от живого донора. Других жизнеспособных вариантов для меня нет. У меня осталось всего несколько месяцев до того, как мне понадобится эта операция, иначе я серьезно заболею и умру».

«[Болезнь] вызывает рост кист на моих почках, из-за чего они сильно увеличиваются в размерах. По мере их роста функция почек снижается. Это похоже на грудоразрушителя из «Чужого», только это не инопланетный детеныш, и мы не ожидаем, что он выйдет в кино этой осенью», — говорится на его сайте. «Мои врачи и врачи по трансплантации настоятельно рекомендуют живого донора для наилучшего результата, и это единственный жизнеспособный вариант, так как остальные либо drastically сокращают продолжительность жизни, либо я просто умру».

В своем блоге Игги также развеивает некоторые мифы о процессе донорства почки, отмечая, что телевидение и фильмы часто преувеличивают необходимость идеального совпадения или риски для здоровья при операции. Он подчеркивает, что финансовые издержки не должны ложиться на потенциального донора, и готов ответить на любые вопросы.

Связаться с Игги можно по электронной почте: zipiggydodah@gmail.com.