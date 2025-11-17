Создатель Blue Prince раскрыл, что в игре ещё остались тайны и готовит крупное обновление

Стратегическая головоломка Blue Prince, вышедшая в апреле, быстро превратилась из одиночного опыта в коллективное исследование. Игроки не только разгадывают головоломки, но и совместно собирают разветвлённую историю, разворачивающуюся за стенами особняка, включая судьбы нескольких поколений мира Blue Prince. Нелинейная структура и огромное количество скрытой информации делают практически невозможным понять, удалось ли найти все секреты даже после полного прохождения. «Я играл 83 часа и смотрел множество видео с разгадками тайн, которые сам не смог раскрыть, — и всё равно не чувствую, что знаю всю историю», — делится один из фанатов.

В беседе с разработчиком Тондой Росом из студии Dogubomb прозвучал интригующий ответ на вопрос о том, были ли раскрыты все тайны особняка. «В игре определённо ещё остались загадки, и, вероятно, они останутся навсегда, — сказал он. — И чтобы сохранить таинственность, я, вероятно, никогда полностью не подтвержу, были ли разгаданы все секреты». Рос сравнил ситуацию с Animal Well, где есть специальный сайт, отслеживающий прогресс по всем секретам. По его словам, для Blue Prince поиск ответов всегда будет частью опыта, и многие решения можно собрать интуитивно, по кусочкам.

При этом разработчик раскрыл несколько конкретных сюрпризов: пропавшего кота, обнаруженного датамайнерами в файлах игры, и неработающий аркадный автомат Dirigblocks в столовой особняка. «Оба элемента появятся в финальном обновлении игры, которое выйдет в нераскрытый день», — сообщил Рос.

Blue Prince — это roguelite-головоломка с постоянно меняющимся особняком, наполненным загадками и тайнами. Игра получила признание за глубокий лор и нелинейный геймплей, который объединяет сообщество в совместном поиске разгадок. Новое обновление обещает добавить ранее недоступные элементы и ещё больше поддерживать дух исследования, сохраняя атмосферу загадочности, за что фанаты особенно ценят игру.