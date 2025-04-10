Вышла Blue Prince - "лучшая головоломка от первого лица со времён Portal" и явный кандидат на "Игру года"

Оценка на Metacritic — 92 балла из 100 и 95% рекомендаций от журналистов.

История игры посвящена человеку, который стал наследником огромного особняка — ему нужно его исследовать для того, чтобы найти некую 46 комнату.

В ходе прохождения игроки самостоятельно принимают решение какое из трёх помещений окажется за следующей закрытой дверью, что позволяет заполнять карту, которая состоит из девяти клеток в высоту и пяти, в ширину — это основная особенность геймплея.

В каждой из комнат герой находит ключевые предметы, помогающие в решении загадок и получает бонусы, а также разные эффекты, влияющие на весь забег. В начале игры действует ограничение в 50 шагов — по одному на каждую дверь, поэтому действовать нужно правильно.

Журналисты в обзорах отметили, что для полного погружения лучше взять блокнот и ручку, поскольку пазлы в головоломке сделаны особым образом — при их прохождении игрок не перестаёт размышлять.

Blue Prince оправдала все ожидания. Это, без преувеличения, лучшая головоломка от первого лица со времён Portal (или же её выдающегося сиквела). С бесконечным числом вариантов планировки особняка, десятками комнат для исследования, в которые нужно заходить с умом, а также практически непрерывной подачей сюжета, эта игра — идеальный дебют для любой студии. Если вы хотя бы немного любите головоломки, не упустите шанс попробовать Blue Prince как можно скорее. Захватите с собой блокнот, ну или хотя бы приготовьтесь постоянно делать скриншоты, пока будете распутывать многочисленные тайны.

Blue Prince доступна на PS5, Xbox Series S|X и PC, а также в подписках PS Plus и Game Pass.