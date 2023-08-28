Amazon объясняет изменения, которые можно ожидать в западной версии Blue Protocol по сравнению с японской ©

В следующем году Amazon Games начнет глобальное распространение Blue Protocol от Bandai Namco. Хотя игра уже доступна в Японии, процесс локализации внесет некоторые изменения для западной аудитории.



Что касается перевода сюжета, то Amazon отметила, что цель состоит в том, чтобы передать тематику происходящего, в то время как перевод один в один не обязательно передаст те же элементы.



Amazon сотрудничает с японской командой разработчиков, чтобы понять, как создаются и проектируются персонажи, и перенести их суть на локализованные языки, чтобы игроки могли общаться с персонажами так же, как и японские игроки.

Что касается более глубоких изменений, то, как правило, они обусловлены нормативными причинами. Amazon приходится ориентироваться на соблюдение правил нескольких рейтинговых комиссий, включая ESRB, PEGI и др. Цель - сохранить художественную целостность игры.

Сюжет должен быть тем же самым. Ощущения от игры должны быть такими же, но есть определенная эстетика или определенные стили контента, которые более приемлемы в Японии, чем на западном рынке, и именно в них мы вносим изменения.

Amazon обещает, что изменения будут "очень легкими", чтобы сделать игру максимально доступной для западной аудитории. Два основных примера таких изменений: удаление из обширного пакета создания персонажа кнопки, проверяющей физику женской груди. Самые маленькие типы тела также были убраны из настройки персонажей из опасения, что детские персонажи будут ассоциироваться с боем или смертью.



Хотя изменения были сделаны для защиты "образа и целостности детей с точки зрения нормативных требований", в целом Amazon старается оставить как можно больше нетронутым. Уровень сложности также останется прежним.



Amazon поясняет, что японская команда разработчиков полностью вовлечена в этот процесс. Они фактически физически вносят изменения в результате разговоров о том, как будет представлена игра, ведь она будет отражать не только Amazon Games, но и Bandai Namco.



Интересно, что в результате этих отношений в игру были добавлены элементы, которые Amazon попросила Bandai Namco, но которые были добавлены и в японскую версию, в том числе две прически.



Amazon также работает с командой разработчиков над расширением возможностей создателя персонажей, чтобы вся западная аудитория могла почувствовать, что она представлена в игре независимо от того, откуда она родом.





