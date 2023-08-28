Amazon объясняет изменения, которые можно ожидать в западной версии Blue Protocol по сравнению с японской

В следующем году Amazon Games начнет глобальное распространение Blue Protocol от Bandai Namco. Хотя игра уже доступна в Японии, процесс локализации внесет некоторые изменения для западной аудитории.
Что касается перевода сюжета, то Amazon отметила, что цель состоит в том, чтобы передать тематику происходящего, в то время как перевод один в один не обязательно передаст те же элементы.
Amazon сотрудничает с японской командой разработчиков, чтобы понять, как создаются и проектируются персонажи, и перенести их суть на локализованные языки, чтобы игроки могли общаться с персонажами так же, как и японские игроки.
Что касается более глубоких изменений, то, как правило, они обусловлены нормативными причинами. Amazon приходится ориентироваться на соблюдение правил нескольких рейтинговых комиссий, включая ESRB, PEGI и др. Цель - сохранить художественную целостность игры.
Сюжет должен быть тем же самым. Ощущения от игры должны быть такими же, но есть определенная эстетика или определенные стили контента, которые более приемлемы в Японии, чем на западном рынке, и именно в них мы вносим изменения.
Amazon обещает, что изменения будут "очень легкими", чтобы сделать игру максимально доступной для западной аудитории. Два основных примера таких изменений: удаление из обширного пакета создания персонажа кнопки, проверяющей физику женской груди. Самые маленькие типы тела также были убраны из настройки персонажей из опасения, что детские персонажи будут ассоциироваться с боем или смертью.
Хотя изменения были сделаны для защиты "образа и целостности детей с точки зрения нормативных требований", в целом Amazon старается оставить как можно больше нетронутым. Уровень сложности также останется прежним.
Amazon поясняет, что японская команда разработчиков полностью вовлечена в этот процесс. Они фактически физически вносят изменения в результате разговоров о том, как будет представлена игра, ведь она будет отражать не только Amazon Games, но и Bandai Namco.
Интересно, что в результате этих отношений в игру были добавлены элементы, которые Amazon попросила Bandai Namco, но которые были добавлены и в японскую версию, в том числе две прически.
Amazon также работает с командой разработчиков над расширением возможностей создателя персонажей, чтобы вся западная аудитория могла почувствовать, что она представлена в игре независимо от того, откуда она родом.
ну по сути запороли игру.
Надеюсь в японской версии, будет поддержка английского, т.к. в версию от амазона играть желания нет.
там бананы для ру. патч английского на старте делали а потом автор слился.
амапозор тоже баны давать будет или просто заблочит ip