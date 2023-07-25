Blue Protocol получила новый трейлер на английском языке о сюжете, персонажах и классах ©

Сегодня Amazon Games выпустила новый трейлер на английском языке предстоящего западного релиза MMORPG Blue Protocol от Bandai Namco. В трейлере рассказывается о сюжете, игровых персонажах и игровых классах с английской озвучкой. Стоит отметить, что мы видим здесь только пять начальных классов (Blade Warden, Twin Striker, Keen Strider, Spell Weaver и Foe Breaker), а Blitz Lancer не включен.

Если вы пропустили, Blitz Lancer — это новый класс, который появится на японских серверах в августе. К сожалению, новостей о западном релизе или бета-версии пока нет.

Если вы не знакомы с Blue Protocol, это бесплатная MMORPG в стиле аниме с бизнес-моделью, ориентированной на боевые пропуски и косметику, также доступные через гачу. Она уже доступна в Японии для ПК. О западном релизе было объявлено в декабре 2022 года во время The Game Awards, и он выйдет в 2024 году для ПК, PS5 и Xbox Series X|S после недавней задержки. Его издаст Amazon Games, которая планирует бета-версию для ПК на 2023 год.