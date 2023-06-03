Несмотря на перенос Blue Protocol на следующий год, бета-тест пройдет в этом году ©

Недавно Guru писал о переносе даты выхода Blue Protocol с 2023 на 2024 год. Теперь Amazon подтверждает информацию Bandai Namco, а также гарантирует, что игроки смогут сыграть в MMORPG в конце этого года. Конечно, в виде бета-версии, но заинтересованные получат возможность ознакомиться с долгожданной игрой.



В Японии игра выйдет 14 июня и будет получать сюжетное обновление каждые четыре месяца, а также небольшие пакеты патчей и новости каждый месяц. Будет действовать региональная блокировка. Однако Amazon не говорит, как будет выглядеть контент на западе - будем ли он отставать от Японии или нет.

Если вы заинтересованы в бете, вам сюда.