Blue Protocol 2024 г.
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Несмотря на перенос Blue Protocol на следующий год, бета-тест пройдет в этом году

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Новости

Недавно Guru писал о переносе даты выхода Blue Protocol с 2023 на 2024 год. Теперь Amazon подтверждает информацию Bandai Namco, а также гарантирует, что игроки смогут сыграть в MMORPG в конце этого года. Конечно, в виде бета-версии, но заинтересованные получат возможность ознакомиться с долгожданной игрой.

В Японии игра выйдет 14 июня и будет получать сюжетное обновление каждые четыре месяца, а также небольшие пакеты патчей и новости каждый месяц. Будет действовать региональная блокировка. Однако Amazon не говорит, как будет выглядеть контент на западе - будем ли он отставать от Японии или нет.

Если вы заинтересованы в бете, вам сюда.

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