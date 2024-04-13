В этом месяце для MMORPG Blue Protocol выйдет патч с музыкальным классом

Разработчики этой яркой анимешной экшн-MMORPG уже подготовили новый контент для игры. Судя по свежему трейлеру, крупное обновление будет выпущено уже 24 апреля 2024 года, в котором появится новый игровой класс, получивший название Beat Performer.

Beat Performer – это класс поддержки, который использует электрогитару вместо обычного оружия. Он сможет восстанавливать здоровье и баффы союзников, а также наносить урон врагам с помощью разнообразных способностей. Кроме того, Beat Performer сможет радовать окружающих крутыми мелодиями и наполнять особую шкалу, которая повышает силу атак и навыков персонажа.

Глобальный релиз Blue Protocol должен состояться в 2024 году, но точная дата пока неизвестна.