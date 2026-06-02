Аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance запускает европейский сервер - фанаты наконец дождались русского языка

Аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance продолжает активно расширять аудиторию за пределами Азии. Разработчики объявили о запуске нового европейского сервера, который должен заметно улучшить соединение для игроков из Европы, России и стран СНГ. Одновременно стартовал третий сезон с крупным обновлением контента, а русскоязычное сообщество подготовило полноценную локализацию игры.

Для российских игроков это, пожалуй, один из самых важных этапов в истории проекта. Несмотря на популярность Blue Protocol: Star Resonance среди поклонников аниме-MMO, языковой барьер долгое время оставался серьезной проблемой. Теперь фанаты смогут исследовать мир Регнус на русском языке — и это редкий пример того, как именно сообщество помогает игре закрепиться на новом рынке.

Запуск нового сервера приурочен к масштабному кроссоверу с «Хвостом Феи». В игре появились Нацу и Люси, тематические боссы, специальные подземелья, а также эксклюзивные костюмы и предметы для жилья. Для жанра аниме-MMORPG такие коллаборации уже стали важной частью удержания аудитории, но здесь событие выглядит особенно удачным — стилистика «Хвоста Феи» отлично сочетается с атмосферой Blue Protocol.

Третий сезон также добавил новый класс «Двойной Воитель», рассчитанный на любителей агрессивного DPS-геймплея с длинными комбо. Помимо этого, игроков ждут новые карты, шесть подземелий и необычный режим музыканта, где можно играть на инструментах и собирать собственные группы прямо внутри MMO.

На фоне конкуренции с Genshin Impact, Tower of Fantasy и Wuthering Waves разработчики явно делают ставку не только на экшен, но и на социальные активности. И, судя по масштабам обновления, Blue Protocol: Star Resonance пока не собирается сбавлять обороты.