Blue Protocol: Star Resonance будет работать на Steam Deck, но не на ПК с Linux

Предстоящая кроссплатформенная аниме RPG Blue Protocol: Star Resonance, выход которой запланирован на октябрь, будет совместима со Steam Deck. Однако у пользователей настольных систем с Linux могут возникнуть проблемы с запуском игры.

Причиной потенциальных трудностей является использование системы защиты от читов Anti-Cheat Expert (ACE). Данная технология известна своей проблематичной совместимостью с Linux, часто обеспечивая поддержку только для Steam Deck с её специфической версией SteamOS и не работая на других дистрибутивах.

Разработчики прокомментировали ситуацию, отметив, что ACE поддерживает последнюю версию системы Steam Deck (Steam OS 3.7.8). Для более старых версий игрокам рекомендуется обновить систему до последней версии. Также они добавили, что в настоящее время игра не поддерживает Linux или Mac.

Хотя Steam Deck и использует операционную систему на базе Linux, многие античит-решения, включая ACE, могут быть привязаны к конкретному аппаратному обеспечению портативного устройства, что и приводит к проблемам на стандартных ПК.