Перезапуск Blue Protocol: MMORPG Star Resonance вышла в Китае

Игра получила единый глобальный мир, 16 подклассов и глубокий редактор персонажей

Студия Bokura выпустила кроссплатформенную MMORPG Star Resonance в Китае. Это перезапуск и обновленная версия оригинальной Blue Protocol, которая успела выйти только в Японии и была быстро закрыта. В будущем игру выпустят на глобальном рынке под названием Blue Protocol: Star Resonance.

Star Resonance — это аниме-MMORPG с акцентом на исследование и социальное взаимодействие. Одной из главных особенностей стал единый глобальный мир: игроки с ПК, iOS и Android находятся в общей среде, без разделения на серверы. В игре предусмотрены групповые подземелья, PvE-сценарии и мировые боссы. На выбор доступно 16 подклассов, что позволяет создавать разнообразные тактические билды.

Система прогрессии Star Resonance построена так, что ключевые ресурсы можно добыть за короткие игровые сессии, а специальные механики помогут вернувшимся или нерегулярно играющим пользователям не отставать от основной массы. Для любителей кастомизации доступен глубокий редактор внешности, который позволяет воссоздавать персонажей из аниме и манги, а сюжет подается с полноценной японской озвучкой от известных сейю.

Для игры в китайскую версию Star Resonance потребуется аккаунт QQ или WeChat.