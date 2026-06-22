Blue Reflection возвращается в полном составе: второй трейлер Quartet показал обновлённую классику перед релизом в июле

Koei Tecmo и студия Gust представили второй официальный трейлер Blue Reflection Quartet — масштабного сборника, который объединит все ключевые произведения серии Blue Reflection в одном издании. Одновременно с публикацией нового ролика разработчики открыли цифровые предзаказы. Релиз коллекции состоится уже 30 июля на PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC.

Blue Reflection Quartet станет своеобразной энциклопедией франшизы, посвящённой историям о школьницах-«Рефлекторах», чьи судьбы переплетаются через эмоции, воспоминания и сверхъестественные силы. В сборник войдут оригинальная Blue Reflection, аниме-адаптация Blue Reflection: Ray в игровом формате, переосмысленная версия мобильной Blue Reflection: Sun и Blue Reflection: Second Light.

Особое внимание авторы уделили модернизации контента. Первая часть получила обновлённые текстуры высокого разрешения, улучшенные визуальные эффекты и систему автосохранений. Для Second Light подготовили дополнительные игровые функции, включая ускорение сражений, более быстрое перемещение и расширенный набор персонажей из Ray и Sun.

Отдельно разработчики подчёркивают, что Quartet ориентирован не только на поклонников серии, но и на новичков. В коллекцию включён подробный справочник с хронологией событий, описанием мира и схемами взаимоотношений героев, что поможет разобраться в запутанной истории франшизы.

Новый трейлер делает акцент именно на этом подходе: вместо простой подборки старых игр Gust показывает Blue Reflection как единое произведение, где каждая часть дополняет другую. Для серии, которая за годы существования охватила игры, аниме и мобильный формат, такой сборник выглядит попыткой сохранить и систематизировать всю историю франшизы в одном релизе.

За оформление персонажей и художественный стиль по-прежнему отвечает известный иллюстратор Мел Кисида, чьи работы стали одной из визитных карточек Blue Reflection. Владельцы предзаказов также получат набор эксклюзивных фоторамок для фоторежима Blue Reflection: Second Light, а в течение ограниченного времени игрокам будет доступен дополнительный бесплатный бонус, посвящённый самому Quartet.