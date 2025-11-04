Представлен дебютный трейлер кооперативного хоррора Blue Ridge Hunting

Инди-лейбл Six One Publishing анонсировал свой дебютный проект — кооперативный хоррор Blue Ridge Hunting от студии Jade Meadows. Действие игры разворачивается в мрачных и таинственных Аппалачских горах, где игрокам предстоит отправиться на охоту за загадочными существами и раскрыть историю Леви Чемберса — уроженца Западной Вирджинии, которого всю жизнь преследуют видениями печально известного Человека-Мотылька.

Игра обещает глубокий нарратив, исследующий темы травмы, горя и семьи через призму аппалачского фольклора. Игроки смогут вжиться в роль членов Группы расследований Аппалачей, используя специализированное оборудование для сбора доказательств и отслеживания легендарных криптидов. Каждое решение и взаимодействие с окружением имеет значение, а неправильный шаг может стоить жизни.

Ключевой особенностью Blue Ridge Hunting станет система «всегда на слуху»: существа реагируют на голосовой чат и переговоры по рации, что делает общение необходимым, но крайне опасным. Визуально игра выполнена в стиле found footage с ретро/PSX эстетикой, вдохновлённой ранними 3D-хоррорами, что усиливает атмосферу страха.

Проект поддерживает одиночный режим и кооператив до 5 игроков, включая сюжетную кампанию для 1–3 участников. Геймерам предстоит встретиться с уникальными существами, основанными на реальных аппалачских легендах, а оригинальный саундтрек усилит напряжение и погружение.

Blue Ridge Hunting сначала выйдет в ранний доступ, а полная версия 1.0 предложит завершённую историю. Демо-версия уже доступна в Steam, а на Kickstarter стартовал сбор средств для поддержки разработки. Фанаты хоррора и любители фольклора Аппалачей получили повод для ожидания увлекательного, атмосферного и напряжённого приключения.