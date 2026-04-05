Blur 24.05.2010
Аркада, Гонки, Автомобили
8.1 953 оценки

Activision обновила домен гоночной игры Blur

Extor Menoger Extor Menoger

Издательство Activision продлило права на доменное имя аркадной гонки Blur до 2027 года. В игровой индустрии подобные шаги часто служат признаком того, что компания продолжает контролировать свою интеллектуальную собственность или готовит новые проекты.

Ситуация вызывает особый интерес, поскольку скоро оригинальному релизу Blur исполнится 15 лет. Продление регистрации домена в преддверии юбилея стало поводом для обсуждений возможного выхода ремастера или полноценного ремейка.

На сегодняшний день никаких официальных заявлений от разработчиков не поступало.

20
Jarvis666

Многие не знают, но у Blur есть другая ступень эволюции, причём гораздо лучше и динамичнее, называется Split Second.

Abramski90

В своё время не плохая так то гоночка была,но в продолжении конечно сильно сомневаюсь,а если и задумают,то будет какая нибудь хрень аля новая carma )

Пользователь ВКонтакте

Playground!
А можно не пихать сюда комментарии умников с вашего сайта?

Или таким способом пытаетесь сохранить баланс между сайтом и ВК? // Виктор Никитовский

ShooterFAN

Отличная гонка, раньше она не полюбилась игрокам, но учитывая шлак, который выходит сейчас, это был шедевр.

СringeZavr

Ого!

