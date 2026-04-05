Activision обновила домен гоночной игры Blur

Издательство Activision продлило права на доменное имя аркадной гонки Blur до 2027 года. В игровой индустрии подобные шаги часто служат признаком того, что компания продолжает контролировать свою интеллектуальную собственность или готовит новые проекты.

Ситуация вызывает особый интерес, поскольку скоро оригинальному релизу Blur исполнится 15 лет. Продление регистрации домена в преддверии юбилея стало поводом для обсуждений возможного выхода ремастера или полноценного ремейка.

На сегодняшний день никаких официальных заявлений от разработчиков не поступало.