Авторы Bo: Path of the Teal Lotus обращаются к фанатам за финансовой поддержкой на фоне изменений в Humble Games

Июльский выход Bo: Path of the Teal Lotus совпал с непростым периодом для издателя Humble Games. Компания начала процесс реорганизации, что неожиданно отразилось на судьбе новой игры.

Внутренние изменения в Humble Games привели к тому, что разработчики Bo: Path of the Teal Lotus столкнулись с серьёзными препятствиями. По их словам, они утратили возможность обновлять консольные версии игры из-за потери доступа к необходимым инструментам. При этом работа над версией для Steam пока продолжается без помех.

Стремясь преодолеть возникшие трудности, создатели игры обратились напрямую к сообществу. Они предложили поддержать проект через платформу Patreon, надеясь таким образом найти средства для продолжения разработки и устранения возникших проблем.

Сложившаяся ситуация ставит под вопрос будущее игры, особенно её консольных версий. Разработчики надеются, что с поддержкой сообщества им удастся восстановить полный контроль над процессом разработки и продолжить работу над Bo: Path of the Teal Lotus на всех платформах.