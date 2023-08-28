Геймплейный трейлер красочной метроидвании Bo: Path of the Teal Lotus ©

Во время Gamescom 2023 таиландская студия Squid Shock при поддержке издательства Humble Games показала новый геймплейный трейлерр двухмерной метроидвании Bo: Path of the Teal Lotus.

Bo: Path of the Teal Lotus - оригинальная "нерассказанная сказка" из японского фольклора, в которой игрокам предстоит взять на себя роль Тентайханы, спустившейся с небес, чтобы сыграть ключевую роль в таинственном древнем ритуале.

В качестве основного оружия персонаж может использовать специальный посох, а также открывать мистические способности на протяжении всей игры. В качестве источников вдохновения были указаны различные игры и аниме, в том числе Okami, Hollow Knight, Paper Mario, "Унесенные призраками", "Атака на титанов" и другие.

Релиз Bo: Path of the Teal Lotus ожидается в 2024 году на PC.