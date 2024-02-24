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Bo: Path of the Teal Lotus 2024 г.
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
5.3 16 оценок

Новый трейлер красочной метроидвании Bo: Path of the Teal Lotus раскрывает дату выхода

butcher69
Новости

Метроидвания Bo: Path of the Teal Lotus выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam 18 июля, объявили издатель Humble Games и разработчик Squid Shock Studios.

Проплывите с акробатической грацией и ловкостью через таинственный мир мифов и легенд в Bo: Path of the Teal Lotus, красочном приключении, нарисованном вручную и вдохновленном японским фольклором.

Используйте свой легендарный посох Бо, чтобы подпрыгивать и плавно скользить по потустороннему царству с нарисованными вручную пейзажами, странными и очаровательными йокай и огромными монстрами, вызванными из древних легенд Японии.

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