Новый трейлер красочной метроидвании Bo: Path of the Teal Lotus раскрывает дату выхода

Метроидвания Bo: Path of the Teal Lotus выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC через Steam 18 июля, объявили издатель Humble Games и разработчик Squid Shock Studios.

Проплывите с акробатической грацией и ловкостью через таинственный мир мифов и легенд в Bo: Path of the Teal Lotus, красочном приключении, нарисованном вручную и вдохновленном японским фольклором.

Используйте свой легендарный посох Бо, чтобы подпрыгивать и плавно скользить по потустороннему царству с нарисованными вручную пейзажами, странными и очаровательными йокай и огромными монстрами, вызванными из древних легенд Японии.