Представлен новый трейлер нарисованного от руки 2.5D-платформера Bo: Path of the Teal Lotus ©

Humble Games объявила о партнерстве со Squid Shock Studios для публикации своей дебютной игры Bo: Path of the Teal Lotus, которая будет доступна для ПК в Steam в 2024 году. Bo: Path of the Teal Lotus была успешно профинансирована на Kickstarter еще в марте 2022 года, где она превзошла свою цель для версии Switch и почти достигла своей цели для версий PlayStation и Xbox.

На вопрос, может ли он подтвердить выпуск Bo: Path of the Teal Lotus для консолей, представитель Humble Games сказал, что обсудит будущие планы по выпуску на консоли позднее.

Пронеситесь с акробатической грацией и ловкостью через таинственный мир мифов и легенд в Bo: Path of the Teal Lotus, красочном нарисованном от руки приключении, вдохновленном японским фольклором.

Отправьтесь в мистическое путешествие в роли Бо, небесного цветка (лиса тентайхана), спустившегося с небес, чтобы сыграть ключевую роль в древнем и таинственном ритуале. Используйте свой легендарный посох бо, чтобы подпрыгивать и плавно скользить по потустороннему царству нарисованных от руки сказочных пейзажей, странных и очаровательных ёкаев и огромных монстров, призванных из древних легенд Японии.