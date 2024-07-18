Вышла красочная метроидвания Bo: Path of the Teal Lotus, вдохновленная японским фольклором

17 июля 2024 года состоялся релиз Bo: Path of the Teal Lotus - нового 2,5D-платформера, вдохновленного японским фольклором. Игра доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Разработчиком выступает студия Squid Shock, а издателем - Humble Games. В России игра официально недоступна в Steam.

Bo: Path of the Teal Lotus рассказывает историю о спустившемся с небес лисе, которому предстоит сыграть ключевую роль в мистическом ритуале. Одновременно с этим герой пытается разгадать тайну своего происхождения.

Игра отличается красивой нарисованной вручную 2D-графикой и захватывающим геймплеем. Игра уже получила положительные отзывы от критиков и игроков.