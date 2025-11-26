ЧАТ ИГРЫ
Bodycam 07.06.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица
7.7 123 оценки

Bodycam обновлена до Unreal Engine 5.5, что значительно повышает производительность

monk70 monk70

Студия Reissad Studio выпустила новое крупное обновление для своего ультрареалистичного и невероятно захватывающего шутера от первого лица Bodycam. Этот патч обновляет игру до Unreal Engine 5.5, что значительно повышает производительность.

Благодаря UE5.5 игра теперь полностью поддерживает Lumen и Virtual Shadow Maps. Разработчики оптимизировали использование графического и центрального процессоров на всех основных картах, а также сократили количество вызовов отрисовки, динамических целей рендеринга и сложность теней на нескольких картах. Они также снизили сложность шейдеров и отбраковку света, чтобы уменьшить перерисовку.

Команда эффективно интегрировала Virtual Shadow Maps на все карты и перевела около 90% текстур на Virtual Textures с правильными уровнями детализации и настройками сжатия. Более того, они переработали проходы освещения на всех картах для соответствия VSM + Lumen. Патч также улучшил группировку текстур, сжатие и использование глобальной памяти текстур. Кроме того, он оптимизировал эффекты постобработки и объёмный туман для лучшей видимости и глубины, а также улучшил время загрузки и общую стабильность потоковой передачи.

Сегодняшнее обновление также добавляет самую большую на сегодняшний день карту режима «Зомби». Эта карта позволит вам протестировать новые системы, такие как арбалет, управлять более продвинутым ИИ и экспериментировать с новыми механиками. Кроме того, обновление добавляет новую многопользовательскую карту. Эта карта основана на реальной страйкбольной локации во Франции, которую вы можете посетить в реальной жизни.

Разработчики также внесли некоторые изменения в баланс игрового процесса и оружия. Они также исправили ряд ошибок. В общей сложности речь идёт о более 150 исправлениях, улучшения и изменениях.

