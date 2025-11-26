Bodycam обновлена до Unreal Engine 5.5, что значительно повышает производительность

Студия Reissad Studio выпустила новое крупное обновление для своего ультрареалистичного и невероятно захватывающего шутера от первого лица Bodycam. Этот патч обновляет игру до Unreal Engine 5.5, что значительно повышает производительность.

Благодаря UE5.5 игра теперь полностью поддерживает Lumen и Virtual Shadow Maps. Разработчики оптимизировали использование графического и центрального процессоров на всех основных картах, а также сократили количество вызовов отрисовки, динамических целей рендеринга и сложность теней на нескольких картах. Они также снизили сложность шейдеров и отбраковку света, чтобы уменьшить перерисовку.

Команда эффективно интегрировала Virtual Shadow Maps на все карты и перевела около 90% текстур на Virtual Textures с правильными уровнями детализации и настройками сжатия. Более того, они переработали проходы освещения на всех картах для соответствия VSM + Lumen. Патч также улучшил группировку текстур, сжатие и использование глобальной памяти текстур. Кроме того, он оптимизировал эффекты постобработки и объёмный туман для лучшей видимости и глубины, а также улучшил время загрузки и общую стабильность потоковой передачи.

Сегодняшнее обновление также добавляет самую большую на сегодняшний день карту режима «Зомби». Эта карта позволит вам протестировать новые системы, такие как арбалет, управлять более продвинутым ИИ и экспериментировать с новыми механиками. Кроме того, обновление добавляет новую многопользовательскую карту. Эта карта основана на реальной страйкбольной локации во Франции, которую вы можете посетить в реальной жизни.

Разработчики также внесли некоторые изменения в баланс игрового процесса и оружия. Они также исправили ряд ошибок. В общей сложности речь идёт о более 150 исправлениях, улучшения и изменениях.