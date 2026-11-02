BODYCAM превратится в зомби-шутер: обновление The Dead & Damned выйдет 13 ноября

Reissad Studio объявила дату выхода обновления 0.9 для ультрареалистичного шутера BODYCAM. Апдейт под названием The Dead & Damned появится 13 ноября и добавит новые возможности для сражений с зомби, а также несколько изменений для PvP и мультиплеера.

Главной новинкой станет режим Zombie Trenches на карте Trenches. Кроме того, зомби-режим вернётся на локации Village и Asylum: разработчики переработали появление противников и их поведение, а также исправили проблемы, на которые жаловались игроки. Изменится и система ящиков с оружием — теперь они будут выдавать случайные модификации по той же системе обвесов, которая используется для экипировки.

В PvP появится TEC-9 — первый пистолет-пулемёт, занимающий второй слот снаряжения. Арбалет также станет доступен в стандартном наборе экипировки, избавившись от прежней привязки к секрету на Village. Карту Public Pool ждёт визуальное обновление и переработка планировки, а в игру добавят античит Easy Anti-Cheat.

Изменится и лобби: там появится просторная комната с трассами для FPV-дронов и радиоуправляемых машинок. При поддержке создателей TRYP FPV разработчики внедрят управление дронами с помощью радиопультов, а также улучшат контроль над RC-машинками. Вдобавок обещают исправления ошибок и оптимизацию.

Однако полноценные группы для совместной игры в обновление 0.9 не войдут. Студия продолжает перерабатывать сетевую основу, чтобы подготовить её к появлению отрядов и других функций. Пока кооператив рассчитан на четверых игроков, а собственные серверы поддерживают до десяти участников. Quick Play и Server Browser по-прежнему останутся одиночными режимами.