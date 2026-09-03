Bodycam установила новый рекорд онлайна - всего за 30 минут после выхода крупного обновления

Тактический шутер Bodycam резко набрал популярность после выхода масштабного обновления Locked and Loaded. Всего через 30 минут после его публикации игра установила новый рекорд одновременного онлайна в Steam — 32 343 игрока.

Обновление стало одним из крупнейших за всю историю проекта. Разработчики из Reissad Studio добавили полноценную систему экипировки с возможностью детально настраивать оружие. Всего появилось около 400 модификаций, которые теперь влияют не только на внешний вид, но и на характеристики оружия.

В игру также добавили несколько новых образцов оружия, переработали прицелы и анимации, а также улучшили модели рук от первого лица.

Не обошлось и без новых возможностей: появились дроны и радиоуправляемые машинки, полноценный ближний бой, улучшенные гранаты и полностью переработанная звуковая система. Разработчики также обновили голосовой чат и добавили стрельбище в новом исследуемом хабе.

Кроме того, в Bodycam появилась новая карта Окопы, посвящённая окопным сражениям. Были переработаны освещение и погода, улучшены сетевой код и миграция хоста, изменены игровые режимы, прогрессия и интерфейс.

После обновления онлайн Bodycam превысил показатели релиза 2024 года и достиг нового исторического максимума. При этом игра всё ещё находится в раннем доступе, поэтому разработчики продолжат расширять её новыми обновлениями.