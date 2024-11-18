Большая перезагрузка в Bodycam: разработчики обнуляют очки, переделывают кастомизацию и улучшают режим зомби

Разработчики шутера Bodycam решили полностью обнулить R-поинты у всех игроков. Правда, расстраиваться особо не стоит: целую неделю после обновления очки будут начисляться в двойном размере. Как объясняют создатели, это вынужденная мера в борьбе с читерами и накрутками.

Куда интереснее другая новость — в игре полностью переделали систему кастомизации. Теперь вместо отдельных шапочек и курточек появятся полноценные скины персонажей. Звучит, конечно, пугающе, но разработчики уже пообещали автоматически превратить все старые предметы (а их больше 300) в новые стильные образы. К Хэллоуину даже завезли праздничные скины для оружия.

Порадовали и любителей режима зомби. Наконец-то починили надоевшие баги, добавили новые точки респауна и настроили появление игроков поближе к товарищам. А главное — теперь в этом режиме тоже можно фармить R-поинты. Кстати, о покупках: в обновлённом магазине все недоступные предметы будут отображаться прямо в вашем шкафчике — удобно планировать будущие траты.

Не забыли и про техническую часть. Доработали физику тряпичных кукол, улучшили систему крови, а заодно прикрутили более приятный интерфейс. В списке друзей теперь сразу видно, кто в вашей группе, да и персонажи в лобби стали выглядеть поприличнее. Ну и конечно, пофиксили кучу багов — от вылетов при запуске матча до странных теней от голов персонажей.