Большое обновление Bodycam: новые карты, изменённые режимы и первые подробности о сезонной системе

В Bodycam завезли крупное обновление — версия 0.1.3.3 принесла две новые карты и кучу разных улучшений. Фиксы багов пока придётся подождать — над ними работает отдельная команда, которая будет выпускать патчи постепенно.

Первая новая карта — Rome. Она получилась просто огромной, с большим количеством открытых пространств и узких коридоров. Разработчики особо постарались над местами для закладки бомбы, чтобы игроки могли придумывать разные тактики. Вторая карта, Logistics, наоборот, самая маленькая в игре — идеально подходит для режима противостояния и дуэлей один на один, где перестрелки будут максимально жаркими. Также порадовало возвращение всеми любимой карты Oil Rig, хотя и не в полном составе — некоторые этажи пока не завезли. А вот Tumblewood временно отправили на серьёзную переделку, обещают скоро вернуть в новом виде.

В режиме с бомбой стало интереснее играть — добавили особые зоны A, B и C, где бомба взрывается вдвое быстрее. Но это не обязаловка — можно по старинке закладывать где хочется. Да и сами матчи в режиме противостояния стали короче и динамичнее: теперь для победы хватит пяти раундов вместо семи.

Ещё в игре появилось много технических улучшений и исправлений. Например, больше нельзя отключать тени — отныне все играют честно. Придумали наказание для хостов, которые любят бросать игроков посреди матча. Ну и само собой, освежили все старые карты. В довесок завезли восемь новых скинов, поправили цены в магазине и немного урезали прыжки ради реализма. Доделали кучу мелочей: от того, как нож бьёт, до того, как выглядит таблица счёта.

А ещё скоро в игре появятся сезоны с рангами. Каждый сезон будет длиться месяц-два, потом ранги обнуляются, а лучшие игроки получат особые скины. Плюс можно будет посмотреть свои ранги за все прошлые сезоны.