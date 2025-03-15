Для Bodycam вышло обновление 0.1.3.4: второй сезон, боты с адаптивным ИИ и новая пейнтбольная арена уже доступны

Вышло обновление Bodycam V0.1.3.4 с новым сезоном, режимом и ботами.
Важная информация о патче
В этот раз авторы решили сосредоточиться на новом контенте и исправлении явных багов. Над оптимизацией сейчас работает отдельная команда, так что эти улучшения будут выкатывать постепенно.
При этом разработчики говорят, что из-за кучи нововведений в игре наверняка остались какие-то баги, которые просто не успели заметить при тестировании. Так что если наткнётесь на что-то странное — загляните в дискорд и расскажите об этом.
Стартовал второй сезон
Все ранги сбросили и теперь у вас есть 60 дней, чтобы залезть повыше в таблице лидеров и урвать эксклюзивные награды до конца сезона. Кстати, за прошлый сезон уже можно забрать значки (в зависимости от вашего места в рейтинге) и новые скины оперативников.
Также игре появилась функция, которая показывает историю ваших рангов — просто выберите предыдущие сезоны в разделе таблицы лидеров. Пока что разработчики остановились на двух месяцах для длительности сезона, но говорят, что могут это поменять, если комьюнити попросит.
А ещё система рангов теперь работает по-другому: чем выше ранг, тем больше очков нужно для следующего уровня. Вроде как это должно сделать прокачку интереснее, но разработчики пишут, что это не окончательно и ждут, что скажут игроки.
Ежедневные победы и бесплатные скины
Можно получать бесплатные скины каждый день — просто выиграйте хотя бы один матч. Система довольно умная и не будет выдавать то, что у вас уже есть. Главное — не пропускать дни, иначе вся серия сбросится и придётся начинать сначала. В следующих патчах, кстати, обещают накинуть ещё больше наград за серии побед.
Новый режим «Точка захвата» (Hardpoint)
Добавили динамичный режим, где нужно захватывать и удерживать зону, которая периодически перемещается по карте. Побеждает команда, которая первой набирает 200 очков или лидирует к концу матча.
А особенность в том, что точка всё время меняет место, так что приходится предугадывать, куда она переместится, и занимать выгодные позиции раньше противника. Чем больше народу из вашей команды сидит на точке, тем быстрее растут очки.
Новая карта — «Пейнтбольная арена»
Сделали карту в стиле пейнтбольной площадки, которая хорошо подходит для режимов «Противостояние», «Взрывная» и новой «Точки захвата».
В отличие от других карт вроде «Страйкбола» или «Русского здания», тут нет никаких вышек или верхних этажей — все бегают на одном уровне. А ещё по всей карте разбросаны маленькие укрытия, так что придётся постоянно двигаться и быстро реагировать. Сама карта симметричная, так что никакая команда не получает преимуществ по спавну.
Боты с адаптивным ИИ
Разработчики сразу предупреждают: боты пока не идеальные и будут становиться лучше со временем. Но уже сейчас они умеют:
- Автоматически заполнять пустые места и уходить, когда заходят реальные игроки;
- Подстраиваться под ваш уровень — если вы всех выносите, они становятся умнее;
- Анализировать поле боя, искать обходные пути и вести себя более-менее как люди;
- Работать с целями: ставить и обезвреживать бомбы, захватывать точки и помогать команде.
Боты нужны, чтобы матчи не ощущались пустыми, особенно в регионах, где пока мало игроков. За убийство бота дают только четверть очков от убийства игрока (если за игрока 40 очков, то за бота — 10). Если создаёте свой матч, можете отключить ботов в настройках перед началом игры. Пока что для тестирования боты будут заполнять лобби только до 4 игроков.
Переработка и улучшение карт
Начали переделывать некоторые карты, чтобы они выглядели лучше, были интереснее и сбалансированнее. Но это только начало — полная переработка карт запланирована на 2025 год.
Что уже сделали:
- В «Ветхом доме» улучшили текстуры, освещение и перестроили некоторые места;
- В «Русском здании» расширили территорию снаружи и добавили новую лестницу;
- «Страйкбольный дом» серьёзно оптимизировали и убрали все раздражающие места;
- На «Тренировочном полигоне» теперь можно потестить новый дробовик FOSTECH и револьвер;
- Исправили кучу проблем с хитбоксами на всех картах;
- «Логистику» временно выключили для переделки.
Новые скины и кастомизация
Закинули 37 новых скинов оперативников в магазин и ещё 7 можно получить за сезонные награды. Добавили пару новых скинов для оружия. Также можно поставить значок с флагом своей страны. В будущем обещают ещё больше разных значков.
А ещё теперь ваш аватар в игре отражает выбранный скин оперативника — это должно помочь быстрее узнавать, кто есть кто.
Прочие дополнения и исправления
- Добавили голосовые реплики, которые включаются в начале раундов и в других ситуациях (громкость можно настроить в [RADIO]);
- Теперь можно назначить отдельную кнопку для взаимодействия (по умолчанию: E);
- Добавили новый прицел и звуки шагов;
- Полностью переделали главное меню (правда, в интерфейсе ещё есть баги);
- Тех, кто убивает своих товарищей, теперь выкидывает после 3 таких убийств;
- «Зелёная рамка» вокруг союзников больше не пропадает, когда они совсем близко;
- Если присоединяетесь к матчу в самом конце, награды не получите;
- В приватных матчах теперь нельзя фармить очки;
- RTSS (Riva Tuner) снова работает нормально;
- Улучшили регистрацию попаданий;
- Исправили баг с неправильным завершением раундов в «Взрывной»;
- Починили проблему с лазерами, которые освещали целые комнаты;
- Исправили баги с застревающим оружием, несохранением настроек и скинов;
- Теперь нельзя красть бомбу у своих.
А с полным списком изменений можно ознакомиться тут.