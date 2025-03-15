Для Bodycam вышло обновление 0.1.3.4: второй сезон, боты с адаптивным ИИ и новая пейнтбольная арена уже доступны

Вышло обновление Bodycam V0.1.3.4 с новым сезоном, режимом и ботами.

Важная информация о патче

В этот раз авторы решили сосредоточиться на новом контенте и исправлении явных багов. Над оптимизацией сейчас работает отдельная команда, так что эти улучшения будут выкатывать постепенно.

При этом разработчики говорят, что из-за кучи нововведений в игре наверняка остались какие-то баги, которые просто не успели заметить при тестировании. Так что если наткнётесь на что-то странное — загляните в дискорд и расскажите об этом.

Стартовал второй сезон

Все ранги сбросили и теперь у вас есть 60 дней, чтобы залезть повыше в таблице лидеров и урвать эксклюзивные награды до конца сезона. Кстати, за прошлый сезон уже можно забрать значки (в зависимости от вашего места в рейтинге) и новые скины оперативников.

Также игре появилась функция, которая показывает историю ваших рангов — просто выберите предыдущие сезоны в разделе таблицы лидеров. Пока что разработчики остановились на двух месяцах для длительности сезона, но говорят, что могут это поменять, если комьюнити попросит.

А ещё система рангов теперь работает по-другому: чем выше ранг, тем больше очков нужно для следующего уровня. Вроде как это должно сделать прокачку интереснее, но разработчики пишут, что это не окончательно и ждут, что скажут игроки.

Ежедневные победы и бесплатные скины

Можно получать бесплатные скины каждый день — просто выиграйте хотя бы один матч. Система довольно умная и не будет выдавать то, что у вас уже есть. Главное — не пропускать дни, иначе вся серия сбросится и придётся начинать сначала. В следующих патчах, кстати, обещают накинуть ещё больше наград за серии побед.

Новый режим «Точка захвата» (Hardpoint)

Добавили динамичный режим, где нужно захватывать и удерживать зону, которая периодически перемещается по карте. Побеждает команда, которая первой набирает 200 очков или лидирует к концу матча.

А особенность в том, что точка всё время меняет место, так что приходится предугадывать, куда она переместится, и занимать выгодные позиции раньше противника. Чем больше народу из вашей команды сидит на точке, тем быстрее растут очки.

Новая карта — «Пейнтбольная арена»

Сделали карту в стиле пейнтбольной площадки, которая хорошо подходит для режимов «Противостояние», «Взрывная» и новой «Точки захвата».

В отличие от других карт вроде «Страйкбола» или «Русского здания», тут нет никаких вышек или верхних этажей — все бегают на одном уровне. А ещё по всей карте разбросаны маленькие укрытия, так что придётся постоянно двигаться и быстро реагировать. Сама карта симметричная, так что никакая команда не получает преимуществ по спавну.

Боты с адаптивным ИИ

Разработчики сразу предупреждают: боты пока не идеальные и будут становиться лучше со временем. Но уже сейчас они умеют:

Автоматически заполнять пустые места и уходить, когда заходят реальные игроки;

Подстраиваться под ваш уровень — если вы всех выносите, они становятся умнее;

Анализировать поле боя, искать обходные пути и вести себя более-менее как люди;

Работать с целями: ставить и обезвреживать бомбы, захватывать точки и помогать команде.

Боты нужны, чтобы матчи не ощущались пустыми, особенно в регионах, где пока мало игроков. За убийство бота дают только четверть очков от убийства игрока (если за игрока 40 очков, то за бота — 10). Если создаёте свой матч, можете отключить ботов в настройках перед началом игры. Пока что для тестирования боты будут заполнять лобби только до 4 игроков.

Переработка и улучшение карт

Начали переделывать некоторые карты, чтобы они выглядели лучше, были интереснее и сбалансированнее. Но это только начало — полная переработка карт запланирована на 2025 год.

Что уже сделали:

В «Ветхом доме» улучшили текстуры, освещение и перестроили некоторые места;

В «Русском здании» расширили территорию снаружи и добавили новую лестницу;

«Страйкбольный дом» серьёзно оптимизировали и убрали все раздражающие места;

На «Тренировочном полигоне» теперь можно потестить новый дробовик FOSTECH и револьвер;

Исправили кучу проблем с хитбоксами на всех картах;

«Логистику» временно выключили для переделки.

Новые скины и кастомизация

Закинули 37 новых скинов оперативников в магазин и ещё 7 можно получить за сезонные награды. Добавили пару новых скинов для оружия. Также можно поставить значок с флагом своей страны. В будущем обещают ещё больше разных значков.

А ещё теперь ваш аватар в игре отражает выбранный скин оперативника — это должно помочь быстрее узнавать, кто есть кто.

Прочие дополнения и исправления

Добавили голосовые реплики, которые включаются в начале раундов и в других ситуациях (громкость можно настроить в [RADIO]);

Теперь можно назначить отдельную кнопку для взаимодействия (по умолчанию: E);

Добавили новый прицел и звуки шагов;

Полностью переделали главное меню (правда, в интерфейсе ещё есть баги);

Тех, кто убивает своих товарищей, теперь выкидывает после 3 таких убийств;

«Зелёная рамка» вокруг союзников больше не пропадает, когда они совсем близко;

Если присоединяетесь к матчу в самом конце, награды не получите;

В приватных матчах теперь нельзя фармить очки;

RTSS (Riva Tuner) снова работает нормально;

Улучшили регистрацию попаданий;

Исправили баг с неправильным завершением раундов в «Взрывной»;

Починили проблему с лазерами, которые освещали целые комнаты;

Исправили баги с застревающим оружием, несохранением настроек и скинов;

Теперь нельзя красть бомбу у своих.

А с полным списком изменений можно ознакомиться тут.