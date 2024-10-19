Добро пожаловать в психиатрическую лечебницу Сен-Совёр: для Bodycam вышел тизер-трейлер зомби-режима

Команда Bodycam выпустила первый тизер грядущего зомби-режима. Судя по всему, нас ждут сражения с живыми мертвецами в стенах психиатрической лечебницы Сен-Совёр. Разработчики не скромничают, обещая создать «самый реалистичный, пугающий и интересный зомби-экшен с раундовой системой». Также разработчики предупреждают, что каждый шаг в этом режиме может оказаться последним. Выжить до рассвета смогут лишь самые сплочённые команды или отчаянные одиночки.

Ну а до выхода ждать осталось недолго: зомби-режим появится в игре уже этой осенью. А точнее — в канун «Дня всех святых». Ведь что может быть атмосфернее, чем отмечать Хэллоуин, сражаясь с ордами нежити в заброшенной психушке?