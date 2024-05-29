Любители реалистичных шутеров смогут опробовать Bodycam в рамках бесплатного теста с 31 мая по 2 июня

Независимая студия Reissad Studio, состоящая всего из двух человек, анонсировала второй этап открытого бета-тестирования своего амбициозного проекта — шутера от первого лица Bodycam, который отличается стремлением к максимальной реалистичности.
Bodycam привлекает внимание уникальной особенностью — использованием эффекта нагрудной камеры, который погружает игрока в происходящее с невиданной достоверностью. Кроме того, визуальный стиль игры приближён к реальности благодаря применению ассетов, созданных путём сканирования реальных объектов и локаций. Геймплей Bodycam сфокусирован на напряжённых сражениях между двумя командами, а также включает режим «дезматч» — бои на выживание до последнего игрока.
Согласно официальному заявлению Reissad Studio, второй этап бета-тестирования Bodycam стартует 31 мая и продлится ровно 48 часов — до 2 июня включительно.
Разработчики подчёркивают, что отбор участников будет осуществляться автоматической системой Steam, которая случайным образом выберет определённое количество счастливчиков из числа подавших заявку. Студия Reissad не имеет контроля над процессом случайного выбора, поэтому у всех желающих будут равные шансы попасть в число бета-тестеров.
Запросил доступ только что. Если повезёт запилю видосик, кому интересно тот глянет
То есть, весь реализЬм - это камеру сделать не от лица, а от груди?
графика на хорошем уровне, в чем заключается твое нытье собственно?
И рыбий глаз забубенить! 👍
Где ты в bodycam графику-то увидел? Или съемка камерой Go-PRO уже считается графикой? Наверное ты уже не застал игры на PS1 - там такая же "графика" была, ток "качеством" похуже (всё-таки игры 90х годов) Поищи шутаны PS1 в тытрубе // Енот Важный