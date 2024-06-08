Противоречивый старт шутера Bodycam: 16-тысячный пиковый онлайн на фоне спорных отзывов игроков

Многопользовательский шутер Bodycam, созданный двумя молодыми французскими энтузиастами, наконец-то увидел свет. Несмотря на впечатляющий пиковый онлайн в 16,457 игроков и 10 тысяч активных пользователей на момент написания новости, игра получила неоднозначную реакцию от сообщества.
Лишь 58 процентов отзывов на странице Bodycam в Steam являются положительными, что свидетельствует о наличии определённых проблем и недовольстве среди игроков. Одной из главных претензий стала высокая цена игры, которая, по мнению многих, не соответствует текущему качеству и контенту.
Другой распространённой жалобой стали трудности с подбором напарников для совместной игры. Видимо, система матчмейкинга пока работает не так гладко, как хотелось бы. Кроме того, немало пользователей отметили проблемы с оптимизацией Bodycam.
Стоит отметить, что Bodycam позиционируется как шутер от первого лица, созданный с упором на реализм и фотореалистичную графику. Разработчики — двое французских энтузиастов в возрасте 17 и 20 лет — явно стремились преодолеть границы визуальной достоверности и погружения. Однако, судя по первым отзывам, техническое исполнение пока не дотягивает до амбициозного видения авторов.
Впрочем, не стоит списывать Bodycam со счетов. Учитывая молодость и неопытность разработчиков, а также потенциал Unreal Engine 5, у игры есть все шансы со временем исправить свои недостатки и завоевать сердца поклонников реалистичных шутеров.
Вот только что поиграл, запросил возврат
на 3060 на высоких лагодром, на низких нормально, не фризит, но вылезает вторая проблема - движения, как будто бы ты двигаешься в киселе, всё трясётся, всё скачет
возможно позднее будет лучше
из плюсов - на карте происходит динамичная смена дня и ночи (играл в deathmatch), очень интересно получается
Кто то сворует идею и реализует лучше.
Бодикал!
Индюшка, че вы от неё ждали.