Разработчики Bodycam отключили внутриигровой магазин - "он не должен быть приоритетом"

Создатели гиперреалистичного шутера Bodycam временно отключили внутриигровой магазин перед выходом крупнейшего обновления в истории игры. Причина оказалась неожиданной для современной индустрии: разработчики решили сосредоточиться исключительно на улучшении самой игры, а не на монетизации.

Студия Reissad объявила о решении в социальных сетях, объяснив, что магазин отключён в рамках масштабной переработки интерфейса. Однако команда решила не ждать завершения всех работ и полностью переключилась на подготовку обновления Locked and Loaded, которое выходит 2 сентября.

«Мы хотели максимально сосредоточиться на самой игре и ускорить выпуск обновления. Магазин всегда должен быть дополнением к игре, а не приоритетом», — заявили разработчики.

Более того, в Locked and Loaded вообще не будет покупок за реальные деньги. По словам Reissad, сейчас главная задача команды — улучшение Bodycam, а не попытки заработать на игроках через внутриигровой магазин.

Решение выглядит особенно необычно на фоне того, насколько сильно Bodycam сейчас набирает популярность. За последние недели игра получила серьёзный всплеск внимания благодаря предстоящему обновлению. Во время тестирования Locked and Loaded количество игроков достигло максимального уровня с июня 2024 года — именно тогда шутер впервые появился в раннем доступе Steam.

Ещё более показательным стало количество желающих добавить игру в список желаемого. 30 августа разработчики сообщили, что Bodycam достигла отметки в три миллиона вишлистов в Steam.

Locked and Loaded должен стать крупнейшим обновлением Bodycam с момента выхода игры. Разработчики активно подогревали интерес к нему последние недели, а масштабная переработка проекта уже заметно вернула шутер в поле зрения игроков.