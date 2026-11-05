Разработчики Bodycam показали новое оружие, карту и улучшенную физику заражённых

Студия Reissad Studio представила подробное видео об обновлении The Dead & Damned для реалистичного тактического шутера Bodycam. Главным нововведением версии 0.9 станет возвращение режима с зомби, который получит новую карту, переработанные механики и дополнительные возможности выживания.

В ролике разработчики рассказывают, как будут вести себя заражённые, какую роль сыграет исследование окружения и каким образом игроки смогут продвигаться по заданиям. Особое внимание уделено физике противников: теперь на зомби распространяется система ragdoll, позволяющая им спотыкаться и реагировать на столкновения.

Обновление также включит улучшения из Lock & Loaded. Среди них — переработанное обращение с оружием, новые анимации и перезарядки, а также система стресса.

Изменится и система добычи снаряжения. В оружейных ящиках теперь можно будет находить стволы со случайными модификациями, включая прицелы и глушители. Кроме того, появится более редкий тип контейнера — ящик с готовым комплектом экипировки.

The Dead and Damned выйдет для Bodycam в раннем доступе на PC 13 ноября 2026 года.