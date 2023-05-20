Полная версия приключенческой головоломки BOKURA выходит 10 августа на Switch, ПК, iOS и Android ©

Приключенческая игра-головоломка для двух игроков BOKURA выйдет из раннего доступа и будет запущена для Switch, ПК в Steam, iOS и Android 10 августа, объявили издатель Kodansha и разработчик Tokoronyori.

Это игра для двух игроков, в которую играют на двух устройствах. Хотя это кооперативная игра, то, что вы видите на экранах обоих игроков, совершенно разное.

Например, хотя они должны смотреть на одного и того же человека, для одного он выглядит как животное из сборника рассказов, а для другого — как робот. (Разница в восприятии приводит к тому, что объекты работают по-разному в каждом мире). Игроки делятся со своим партнером тем, что могут видеть только они, посредством разговора. Они продолжают свое путешествие, сообща разгадывая загадки и головоломки. Игроки также могут играть онлайн, разговаривая друг с другом на расстоянии.

Основная игровая система представляет собой приключенческую головоломку с боковой прокруткой и кооперативным элементом для двух игроков. По ходу сюжета игроки сталкиваются с рядом важных выборов. В зависимости от сделанного выбора история будет разворачиваться по-разному.