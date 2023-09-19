Приключение-головоломка для двух игроков BOKURA продалась тиражом 100 000 копий на всех платформах ©

BOKURA, изменяющее реальность приключение только для совместной игры, разработанное Kodansha Games Creator's Lab, преодолевает отметку в 100 000 загрузок в Steam для ПК, Nintendo Switch, iOS и Android.

Два отважных мальчика отправляются в дикую природу в поисках новых впечатлений, но оба теряют сознание при виде загадочного мертвого оленя. Проснувшись, они понимают, что их реальность навсегда изменилась. Один видит мир, полный зелени и дикой природы, а другой видит измерение, изобилующее технологиями и роботами.

Перемещайтесь по взаимосвязанным головоломкам, существующим в двух реальностях, поскольку каждый мальчик видит разное окружение. Наблюдайте за деталями и артефактами из обоих миров и общайтесь через голосовой чат, решая двумерные головоломки. Нет правильного или неправильного выбора, есть только взаимно согласованный путь вперед. Посмотрите, к чему ведет разговор, исследуя разветвленную повествовательную историю с множеством концовок.