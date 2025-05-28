Сиамский кот исследует руины парящие в небесах в дебютном трейлере метроидвании Bolt & Wahlington

Встречайте Bolt & Wahlington — свежую метроидванию от Team Orca и OKJOY, где вы играете за… сиамского кота, исследующего руины, плавающие в небе. Игра выйдет на ПК через Steam, а бета-тест стартует уже в июне.

Добро пожаловать в Уолингтон — гигантскую мобильную крепость, ставшую ареной для причудливых платформенных сражений и странных тайн. Игрокам предстоит взять под контроль Вольта, сиамского кота, способного ломать не только врагов, но и правила самой игры.

В Bolt & Wahlington можно переписать логику мира: превращайтесь в мышь, чтобы пролезть в узкие тоннели, или пожертвуйте очками здоровья ради открытия запретных дверей. Захотите — превратите мех в танк, а летучих мышей в проходы. Здесь не существует одного правильного пути — только тот, который проложите сами.

Исследование — ключевой элемент геймплея. Бродите по тщательно прорисованным 2D-локациям, карабкайтесь, скользите и отыскивайте потайные уголки, полные сюрпризов. Скрытые комнаты, причудливые персонажи и элементы мета-геймплея создают ощущение игры, где все возможно.

Синергия кота и меха реализована на ура: вы можете переключаться между проворным животным и боевой машиной. Один момент — вы крадетесь по вентиляции, другой — устраиваете гатлинг-хаос с помощью пузырькового оружия.

Bolt & Wahlington обещает стать настоящим праздником для любителей нестандартных платформеров и кошачьего безумия. Следите за обновлениями — эта игра точно не останется незамеченной.