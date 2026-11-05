В Bolt of Whalington вышла демоверсия метроидвании о взломе законов мира

Разработчики представили демоверсию Bolt of Whalington — исследовательской метроидвании о сиамском коте и его мехе. Она демонстрирует плавучий город-кита, поиск секретов, необычные превращения и возможность менять правила мира.

Болт путешествует по районам Уэйлингтона, где привычные предметы находят неожиданное применение: например, мыло помогает расплавлять стены, а превращение в крысу позволяет разговаривать с врагами.

На загадочных терминалах правил игрок сможет взламывать законы окружающего мира и искать творческие способы преодолевать препятствия. Каждая новая область будет открывать дополнительные механики.

Демоверсия уже доступна в Steam. Полная версия выйдет на ПК в 2027 году.