Bombanana вышла на консонялх - кооперативное обезвреживание бомб для троих обезьян

Создатели Bombanana запустили кооперативную головоломку об обезвреживании бомб на PS5 и Xbox Series, где трое обезьян с разными ограничениями общаются, решают задачи и пытаются уложиться в таймер.

Каждый участник команды по-своему видит, слышит и взаимодействует с окружением, поэтому для успешного разминирования нужно обмениваться неполной информацией и координировать действия.

Игра включает кампанию с созданными вручную уровнями, бесконечный режим со случайными волнами испытаний и пользовательские настройки сложности бомб, времени и опасностей окружения.

Среди необычных механик — жесты и эмоции для общения, возможность шлёпать товарищей, новые локации вроде самолёта, а также режим с адаптацией цветов для игроков с нарушением цветовосприятия.