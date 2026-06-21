Обезьяны на проводе: безумный кооператив BOMBANANA! стал одним из самых популярных на фестивале "Играм быть"

Кооперативный пазл BOMBANANA! от Lefto Studio стал одним из главных хитов фестиваля демоверсий «Играм быть» в Steam. Игра привлекла огромное внимание аудитории и вырвалась в топы выставки благодаря 98% восторженным отзывам геймеров.

В основе игрового процесса лежит командное разминирование банановой бомбы в фургоне. Трём игрокам нужно действовать сообща, но роли распределены случайным образом: первая обезьяна ничего не видит и наугад жмёт кнопки, вторая не слышит, а третья немая и знает секретную инструкцию.

В условиях полной изоляции команде приходится общаться криками и жестами наперегонки с тикающим таймером. Игровой процесс генерирует дикий комедийный хаос, когда на последних секундах до взрыва напарники начинают путать символы и отчаянно спорить о проводах.

Успех демоверсии помог разработчикам заметно увеличить число добавлений в списки желаемого. Сам фестиваль в Steam завершится двадцать второго июня, а полноценный релиз симулятора запланирован на август текущего года.