Три обезьяны обезвреживают бомбы - безумная кооперативная Bombanana! выйдет на Xbox

Разработчики представили новый трейлер Bombanana! — необычной кооперативной игры, в которой трем обезьянам предстоит сообща обезвреживать бомбы. Игра уже доступна на PC и мобильных устройствах, а теперь готовится к выходу на консолях Xbox.

Главная особенность Bombanana! заключается в необычном распределении ролей между участниками. Игрокам предстоит управлять тремя обезьянами, одна из которых не видит, другая не слышит, а третья не может говорить. При этом каждый участник обладает лишь частью информации, необходимой для обезвреживания взрывного устройства.

Чтобы успешно справиться с заданием, игрокам придется постоянно взаимодействовать друг с другом, обмениваться подсказками и совместно решать головоломки. Ситуацию осложняет ограниченное время: любая ошибка или недопонимание могут привести к взрыву.

Разработчики делают ставку на хаотичный кооперативный геймплей, в котором даже простые задачи превращаются в настоящее испытание для команды. Новый трейлер демонстрирует процесс обезвреживания бомб, забавные ситуации и возможности настройки персонажей.

Bombanana! уже доступна в Steam, App Store и Google Play. В ближайшее время игра также появится на Xbox, однако точная дата консольного релиза пока не объявлена.