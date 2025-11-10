Состоялся релиз стратегии об альтернативной Французской революции с мехами Bonaparte - A Mechanized Revolution

Студия Imugi выпустила полную версию пошаговой стратегии Bonaparte - A Mechanized Revolution, которая находилась в раннем доступе с 21 мая 2025 года. Игра предлагает взглянуть на события Французской революции в альтернативном ключе, добавляя в исторический антураж гигантских боевых мехов.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из Бонапартов, Селин или Сезара, и оказаться в центре политических интриг Парижа 1789 года. Необходимо выбрать свой путь: защищать монархию, реформировать ее или возглавить оппозицию. Для достижения целей придется совмещать политические манипуляции с тактическими пошаговыми сражениями, где ключевую роль играют не только обычные войска, но и огромные мехи, именуемые Колоссами.

Релизная версия 1.0 привнесла в игру ряд нововведений и улучшений. Разработчики добавили систему ветеранства для юнитов, которая позволяет им набирать опыт и получать новые перки в бою. Появились новые боевые единицы, включая мех-кавалерию и мех-артиллерию, а также свежие карты для сражений. Кроме того, игра получила поддержку нескольких новых языков, достижения Steam и обновленное музыкальное сопровождение.

Проект был тепло встречен игроками, получив в Steam положительные отзывы. Журналисты также отметили необычное сочетание жанров. Например, издание PCGamesN описало игру как визионерскую смесь Civilization, Crusader Kings и… Armored Core. Стоит отметить, что на данный момент русский язык в игре не поддерживается.