Стимпанк-стратегия Bonaparte - A Mechanized Revolution выйдет в конце мая

Bonaparte – A Mechanized Revolution, дебютный проект канадской Studio Imugi, предложит игрокам переосмысление событий XVIII века во Франции — и предоставит возможность возглавить революцию. Релиз состоится 21 мая на ПК.

В этой стратегической игре вы возьмете на себя роль альтернативной версии Наполеона Бонапарта — не просто генерала, а лидера механизированного восстания. Объединяя элементы тактики, политики и идеологии, игра предлагает игроку провести Францию сквозь пламя революции, навсегда изменив её судьбу.

Ключевые особенности Bonaparte – A Mechanized Revolution:

Идеологическая война : выбирайте и развивайте собственную политическую философию — от жесткой диктатуры до просвещённого правления. Ваша идеология будет влиять на ход событий и поведение общества.

: выбирайте и развивайте собственную политическую философию — от жесткой диктатуры до просвещённого правления. Ваша идеология будет влиять на ход событий и поведение общества. Тактические сражения : пошаговые битвы, в которых сочетаются мечи, огнестрельное оружие и футуристические технологии, требуют от игрока хитрости, стратегии и хладнокровия.

: пошаговые битвы, в которых сочетаются мечи, огнестрельное оружие и футуристические технологии, требуют от игрока хитрости, стратегии и хладнокровия. Политическая драма : вы будете принимать судьбоносные законы и взаимодействовать с легендарными историческими фигурами — Робеспьером, Лафайетом и Дантоном. Мир будет меняться в реальном времени по вашим решениям.

: вы будете принимать судьбоносные законы и взаимодействовать с легендарными историческими фигурами — Робеспьером, Лафайетом и Дантоном. Мир будет меняться в реальном времени по вашим решениям. Рекрутинг и строительство : вербуйте союзников, собирайте армии и создавайте гигантских боевых колоссов, чтобы захватывать регионы и расширять влияние.

: вербуйте союзников, собирайте армии и создавайте гигантских боевых колоссов, чтобы захватывать регионы и расширять влияние. Историческое вдохновение : сюжет игры основан на реальных конфликтах и революциях, переработанных в фантастическом ключе. Игрокам предстоит управлять напряжённостью, принимать участие в ключевых событиях и формировать будущее нации.

: сюжет игры основан на реальных конфликтах и революциях, переработанных в фантастическом ключе. Игрокам предстоит управлять напряжённостью, принимать участие в ключевых событиях и формировать будущее нации. Социальное управление: стройте инфраструктуру, контролируйте классовую динамику, применяйте пропаганду — и боритесь за власть в Национальном конвенте.

Bonaparte – A Mechanized Revolution обещает стать одной из самых необычных стратегий года, где история и фантастика переплетаются в эпосе о власти, идеологии и сопротивлении.