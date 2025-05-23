В Steam состоялся релиз пошаговой стимпанк-стратегии Bonaparte - A Mechanized Revolution

В Steam вышла стратегия Bonaparte - A Mechanized Revolution от Studio Imugi, предлагающая необычный взгляд на революционную Францию с боевыми мехами. Игра уже доступна в раннем доступе и приглашает игроков окунуться в альтернативную историю 1789 года, где Наполеон — это либо Селин, либо Сезарь Бонапарт.

Действие происходит в Париже, где вам предстоит защищать, реформировать или противостоять монархии, используя не только политические таланты, но и тактические навыки в бою. Игра сочетает пошаговую стратегию с идеологическими выборами, позволяя создавать свою уникальную альтернативную историю.

В честь релиза разработчики представили новый трейлер, который показывает уникальный сеттинг и механику игры. Bonaparte - A Mechanized Revolution пробудет в раннем доступе минимум полгода, давая время на доработки и расширение контента.